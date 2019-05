Fehler beim Rangieren

Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr passierte ein Unfall in Pfarrweisach. Ein 85-jähriger VW-Fahrer und ein 35-jähriger Toyota-Fahrer waren beteiligt. Der ältere Mann übersah beim Rückwärtsrangieren aus einer Parklücke den Wagen des jüngeren Fahrers, der auf der B 279 in Richtung Norden unterwegs war. Der Unfallverursacher muss nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige rechnen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf 3000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.