Am Dienstagmittag befuhr ein 70-jähriger Mann mit einem VW Tiguan die Rieneckstraße in Fatschenbrunn; er übersah beim Linksabbiegen den entgegenkommenden VW Passat einer 32-Jährigen. Die beiden Autos kollidierten. An den Pkw wurde jeweils die vordere linke Fahrzeugseite demoliert. Der Gesamtsachschaden beträgt 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.