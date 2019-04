Fehler beim Ausparken

Ein Moment der Unaufmerksamkeit führte am Montagabend zu drei beschädigten Autos und einer leicht verletzten Person. Gegen 18.15 Uhr wollte eine 30-jährige Kulmbacherin mit ihrem Renault in Kulmbach am Kressenstein aus einer Parklücke fahren. Dabei übersah sie den von hinten kommenden Kleintransporter eines 65-Jährigen aus dem Landkreis, welcher nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der 30-Jährigen anschließend seitlich gegen einen Bamberger Audi geschoben, der dabei ebenfalls beschädigt wurde.

Die Unfallverursacherin erlitt bei dem Anstoß leichtere Verletzungen. pol