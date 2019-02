Fehler beim Abbiegen

Glimpflich endete ein Unfall, der sich am Montagabend gegen 18.25 Uhr im Ortsteil Schornweisach ereignete. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer bog dort in zu weitem Bogen nach rechts ab, kam dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß gegen das Auto eines 53-Jährigen, der an der Einmündung stand und wartete. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf rund 1200 Euro geschätzt. pol