Fehler beim Abbiegen: Vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 19 sind am Dienstagmorgen vier Personen zum Teil schwer verletzt worden. Darüber hinaus entstand Schaden im unteren fünfstelligen Bereich, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Nach Stand der Ermittlungen war kurz vor 8 Uhr eine 21-Jährige mit ihrem Ford Fiesta auf der B 19 in Werneck unterwegs. Offenbar hatte die Frau beim Linksabbiegen auf die A 70 in Richtung Bamberg einen entgegenkommenden Ford Focus übersehen - es kam zum Frontalzusammenstoß. Die 21-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Am Steuer des mit drei Personen besetzten Focus saß eine 50-Jährige. Sie und ihre 71 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer, eine 14-Jährige auf der Rücksitzbank leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser. An beiden Autos entstand Totalschaden. Zur Landung des Rettungshubschraubers war die B 19 etwa eine halbe Stunde lang komplett gesperrt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Anschlussstelle Werneck in Richtung Bamberg gut eineinhalb Stunden gesperrt bleiben. pol