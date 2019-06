Fehler beim Abbiegen führt zu einer Kollision

Erheblicher Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall in Ibind in der Gemeinde Untermerzbach. Am Dienstag gegen 6.40 Uhr passierte der Unfall, an dem ein 39-jähriger Kraftfahrer mit seinem Kleintransporter und ein 53-jähriger VW-Fahrer beteiligt waren. Der Berufsfahrer wollte in der Vorstadt nach links auf ein Firmengelände abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw des 53-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch Schaden in Höhe von 6000 Euro entstand. Da der Unfallverursacher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde das Bußgeld vor Ort kassiert.