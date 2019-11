Fehler beim Abbiegen führt zu einem Unfall

Zu einem Unfall ist es am Donnerstagmorgen gegen 11.35 Uhr auf der Staatsstraße 2291 gekommen. Ein 49-jähriger Mann wollte mit seinem Kleintransporter von der Staatsstraße nach links in die Hammelburger Straße einbiegen. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er einen entgegenkommenden Pkw, so dass es zum Frontalzusammenstoß kam. Durch den Zusammenstoß wurde der entgegenkommende Pkw gegen ein an der Einmündung wartendes Auto geschleudert. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 42 000 Euro. pol