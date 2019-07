Fehlende Fremdsprache schützt nicht immer

Ferienbeginn, hohes Verkehrsaufkommen und Großbaustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen, bescherten der Verkehrspolizei am Freitag viel Arbeit. Aufgrund der geänderten Verkehrsführung und verengten Fahrstreifen kam es zu sieben Unfällen in diesem Bereich zwischen den Auffahrten Frauenaurach/Niederndorf und dem Kreuz. Da die Fahrzeuge nur mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs waren, entstand meist nur Sachschaden. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen. Ein Lkw-Fahrer entfernte sich nach dem seitlichen Zusammenstoß mit einem Auto unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine Zeugenmitteilung wurde der türkische Fahrer mit seinem beschädigten Fahrzeug im Parkplatz "Weißer Graben" aufgefunden. Nach Abklärung des Sachverhalts unter Hinzuziehung eines Dolmetschers, stellte sich heraus, dass der Fahrer den Anstoß zwar bemerkt habe, da er jedoch weder deutsch noch englisch spreche, weitergefahren sei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg musste der 37-jährige Kraftfahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro bezahlen. red