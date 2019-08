Fehleinschätzung führt zu Fahrverbot

0,58 Promille zeigte der Alkomat bei der Verkehrskontrolle eines 66-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg am Freitag kurz nach Mitternacht. Der Mann war äußerst verwundert über den angezeigten Alkoholwert, da er sich beim besten Willen nicht vorstellen konnte, dass er nach dem Konsum von 2,5 Litern Bier einen so hohen Alkoholgehalt intus hatte, berichtet die Polizei Coburg. Aufgrund seiner deutlichen Fehleinschätzung erwarten den 66-Jährigen nun mindestens ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. pol