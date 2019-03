Fehlbaum-Elf stibitzt Punkt aus Schweinfurt

Big Points für den FSV Krum in der Fußball-Bezirksliga Unterfranken. Nach dem überraschenden Sieg am vergangenen Wochenende gegen den TSV Forst sicherte sich die Truppe von Manfred Fehlbaum beim Gastspiel gegen Spitzenreiter FT Schweinfurt einen Zähler. Die DJK Dampfach gewinnt nach einer desolaten ersten Hälfte gegen Schlusslicht Dettelbach.

Bezirksliga Unterfranken

FT Schweinfurt - FSV Krum 0:0

Hätte den Krumern jemand vor dem Spiel gesagt, dass sie beim Tabellenführer einen Punkt mitnehmen würden, hätten sie das sicher unterschrieben. Dennoch zeigte sich FSV-Abteilungsleiter Marco Schorr nach der Partie etwas enttäuscht: "Die Jungs haben das wieder toll gemacht und alles Vorgegebene umgesetzt. Schweinfurt war in der ersten Halbzeit optisch überlegen, aber wir haben gut verteidigt. Wir laufen bei Kontern drei Mal alleine aufs leere Tor zu und machen keinen rein, obwohl der Punkt auf jeden Fall natürlich hervorragend ist." Damit zeigt die Kurve bei den Gästen auch weiterhin trotz des Hammer-Auftaktprogramms weiter nach oben. Neue Besen kehren scheinbar wirklich gut. DJK Dampfach - Dettelbach und Ortsteile 6:2

Nach einer desolaten ersten Hälfte mussten die Gastgeber sogar mit einem Rückstand in die Kabine gehen. "Das war glaube ich die schlechteste erste Halbzeit, die wir unter meiner Regie hier gespielt haben", meinte dann auch DJK-Coach Steffen Rögele nach Schlusspfiff. In der Pause fand der Trainer dann deutliche Worte und siehe da - auf einmal lief es bei den Gastgebern. "Wir haben in Hälfte 2 die Fehler aus der ersten abgestellt und am Ende vielleicht ein wenig zu hoch, aber doch verdient gewonnen", sagte Rögele. bre Tore: 0:1 Julian Deinlein (3.), 1:1 Patrick Winter (14.), 1:2 Lukas Schimmer (15.), 2:2 Ralf Riedlmeier (58.), 3:2 Philipp Geßendorfer (65.), 4:2 Patrick Winter (74.), 5:2 Tim Wagner (77.), 6:2 Bunjamin Fazilu (88.).