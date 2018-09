FDP will Uni-Standort mit Quartiersgarage

Der frühere FDP-Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch besuchte auf Einladung von FDP-Landtagskandidat Martin Pöhner und FDP-Bezirksvorsitzendem Thomas Nagel Bamberg. Erste Station war der Pressemitteilung zufolge das Gefängnis im Sandgebiet, das planmäßig in den nächsten Jahren nach Burgebrach verlegt werden soll.

"Der Standort wäre ideal für eine Nutzung durch die Universität", meinte Heubisch. Damit könnten zahlreiche kleine, im ganzen Stadtgebiet angemietete Bürostandorte der Universität an einem Ort in der Altstadt zusammengeführt werden.

Die FDP unterstützt die vor einigen Wochen von Uni-Präsident Godehard Ruppert in die Diskussion gebrachte künftige Nutzung des Gefängnisses für die Hochschule. Martin Pöhner sprach sich bei dieser Gelegenheit gleichzeitig dafür aus, auf dem Gelände des bisherigen Gefängnisses eine Quartiersgarage für die Anwohner des Sandgebietes unterzubringen: "Dies wäre eine einmalige Chance, das Sandgebiet als Wohnstandort wieder attraktiver zu machen und gleichzeitig einen Großteil der aktuell parkenden Autos am Leinritt in einer günstig gelegenen Quartiersgarage unterzubringen."

Zweite Station des Besuchs war das Museum "Altdeutsche Galerie" in der Neuen Residenz. Die teilweise einsturzgefährdete Galerie müsse endlich in ein modernes, attraktives Museum umgebaut werden, so Heubisch. Die hochkarätigen Gemälde hätten eine angemessene Präsentation verdient. red