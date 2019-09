FDP will Standort Bamberg stärken

"Die Bamberger Automobilzulieferer stehen angesichts der aktuellen Konjunktur und der schwierigen allgemeinen Lage der Automobilbranche vor großen Herausforderungen. Die Stadt Bamberg muss hier dringend handeln, damit die Grundlage unseres Wohlstandes in der Region langfristig erhalten bleibt", fordert FDP-Stadtrat und Ortsvorsitzender Martin Pöhner in einer Pressemitteilung.

"Die Politik in Bamberg ist in Teilen wenig wirtschaftsfreundlich. Vor allem aber fehlen uns Gewerbeflächen, um auch neue Unternehmen ansiedeln zu können", ergänzt der stellvertretende Ortsvorsitzende Ralf Stöcklein. "Dazu benötigen wir aber dringend auch neue Impulse beim Wohnraum, um den Beschäftigten auch die dringend benötigten Wohnungen bieten zu können."

Die FDP will deshalb in den nächsten Jahren einen 5-Punkte-Plan umsetzen, um einerseits Arbeitsplätze in Bamberg zu sichern und andererseits neue Arbeitsplätze auch außerhalb der Automobilzulieferindustrie zu schaffen. Dabei fordern Pöhner und Stöcklein das Thema Arbeitsplätze auf Priorität zu setzen. "Die anderen Parteien verzetteln sich total mit Luxusprojekten, wenn sie fordern, kostenloses Busfahren am Samstag zu realisieren. Wir brauchen endlich wieder eine Politik, die sich um die wirklichen Bedürfnisse der Menschen kümmert. Und dazu gehört an einer der ersten Stellen das Thema Arbeitsplätze", so Stöcklein.

Konkret fordert die FDP in ihrem 5-Punkte-Plan:

1. "Bamberg braucht ein neues Gewerbegebiet im südlichen Teil der Muna im Anschluss an das Gelände der Mediengruppe Oberfranken in der Gutenbergstraße, gerade auch um die Ansiedlung neuer Unternehmen in den Zukunftsbranchen Umwelttechnik, Mobilität, Neue Energie und Digitalisierung zu ermöglichen."

Neues Wohngebiet

2. Die Bamberger Liberalen wollen ein neues Wohngebiet im nördlichen Teil der Muna an der Geisfelder Straße umsetzen. "Denn nur, wenn es auch Wohnraum gibt, können boomende Firmen, die sich erweitern wollen, auch qualifizierte Mitarbeiter finden."

3. Die FDP will eine unternehmensfreundlichere Politik. "Denn eine prosperierende Wirtschaft kommt allen Bambergern zugute. Unternehmen, die sich erweitern wollen, dürfen nicht mit einem Dickicht von Vorschriften und Auflagen drangsaliert werden. Es ist bezeichnend, dass die Grünen der

Firma Brose, die in Bamberg mittelfristig eine Erweiterung plant und viele Arbeitsplätze in Bamberg sichert, als erstes die Anlage ebenerdiger Parkplätze verbieten wollen. Das ist arbeitsplatzfeindlich."

4. "Die Freien Demokraten sagen Ja zu einem wirklich digitalen Rathaus. Ein digitales Rathaus leistet einen wichtigen Beitrag, Unternehmen - und insbesondere Existenzgründern - alle Services ohne großen bürokratischen Aufwand anbieten zu können. Das Bamberger Rathaus soll der Vorreiter in Sachen Digitalisierung werden. Dazu fordern wir ein Pilotprojekt mit der Uni."

5. Die FDP fordert darüber hinaus noch mehr Unterstützung für Existenzgründer. "Die jüngst von der Stadtratsmehrheit beschlossene Zweckentfremdungssatzung behindert Existenzgründer und alle Selbstständigen massiv bei der Berufsausübung, weil sie praktisch in ihrer eigenen Wohnung keine Existenz mehr gründen können. Wir fordern stattdessen, dass Existenzgründer weiter eigenen Wohnraum auch ohne Hindernisse für ihr Start-up nutzen dürfen. Es wäre eine Schande, wenn ein aufstrebender Gründer scheitert, weil er sich in der Startphase kein eigenes Büro leisten kann und nicht zu Hause arbeiten darf." red