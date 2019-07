FDP stellt Liste auf

In Hirschaid wird es nächstes Jahr zur Gemeinderatswahl erstmals eine Liste der FDP geben. Zudem hat der Vorstand beschlossenen, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten zu nominieren. "Hirschaid braucht eine moderne und zukunftsorientierte Führung im Rathaus, die für einen Wandel steht und diesen auch umsetzt", so Ortsvorsitzender Martin Wünsche in der Pressemitteilung.

Die Aufstellungsversammlung für die Gemeinderats- und den Bürgermeisterkandidaten der FDP soll im Herbst dieses Jahrs stattfinden.

Interessierte Bürger, die sich ebenfalls politisch engagieren möchten, können Kontakt zu den Freien Demokraten in Hirschaid aufnehmen - unter Telefon 0172/206208861 oder 0172/6208861 sowie unter E-Mail martin.wuensche@laendlicheliberale.bayern. red