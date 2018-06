FDP setzt sich für Kompromiss ein

red



FDP-Stadtrat Martin Pöhner kritisiert die seiner Meinung nach einseitige Informationspolitik der Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald". "Die Bürgerinitiative verschweigt, dass weite Teile des Geländes, das als Gewerbegebiet dienen soll, versiegelt sind, rund 150 Gebäude darauf stehen und zahlreiche Altlasten, u. a. ein ehemaliges Tanklager, sich dort befinden." Gleichzeitig fordert Pöhner aber einen Kompromiss. "Einige Punkte aus dem Bebauungsplanentwurf sollten im Sinne eines Kompromisses nachgebessert werden", meint der FDP-Stadtrat in einer Pressmitteilung."Der Verkehrspolizeistandort mitten im Hauptsmoorwald, für den 3,56 Hektar intakter Wald gerodet werden sollen, ist tatsächlich unsinnig und muss aus dem Bebauungsplan gestrichen werden", fordert Pöhner. Mit Hilfe von MdL Alexander Muthmann ( FDP ) wollen die Liberalen den Verkehrspolizeistandort auch zum Thema im Landtag machen, um die Staatsregierung hier umzustimmen. MdL Muthmann habe hierzu bereits eine parlamentarische Anfrage ans Innenministerium gestellt.Außerdem fordert Martin Pöhner als zweite Komponente eines Kompromisses, den gesamten Bereich der Muna südlich des Sendelbachs, der bislang nicht betreten werden darf und eingezäunt ist, in ein frei zugängliches Naherholungsgebiet umzuwandeln. Die dort befindlichen Bunker könnten als Erinnerung an die militärische Vergangenheit stehen bleiben."Im Gegenzug sollen dann die weitgehend versiegelten oder kontaminierten Flächen des Kernbereichs der Muna als Gewerbegebiet ausgewiesen werden", schlägt der FDP-Stadtrat vor. "Wer aufhört, neue Arbeitsplätze in Bamberg zu schaffen, riskiert, dass in den nächsten Jahren durch die Globalisierung und eine zunehmende Automatisierung in der Industrie auch in Bamberg Arbeitsplätze wegfallen, für die es ohne ein neues Gewerbegebiet keinen Ersatz gibt. Das kann doch niemand wollen", betont Pöhner.