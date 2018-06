FDP setzt sich für die Bienen ein

red



Maßnahmen gegen das Insektensterben in der Stadt Kulmbach fordert die Kulmbacher FDP . Stadtrat Thomas Nagel stellt fest, dass der Rückgang der Insektendichte in den vergangenen Jahren rasant vorangeschritten ist. "Um diesem Problem entgegenzutreten, müssen Menschen für den Lebensraum der Bienen und anderer Insekten sensibilisiert werden. Eine wichtige Rolle spielen hier zum Beispiel der eigene Garten oder Feldstreifen. Die Ursachen für das Bienen- und Insektensterben müssen weiter erforscht werden", schreibt Nagel.Als Sofortmaßnahmen in Kulmbach schlägt er vor: 1. Prüfung von kommunalen Unterstützungsmaßnahmen beim Anlegen von Wildwiesen und Aufstellen von sogenannten Insektenhotels im heimischen Garten. 2. Das Stehenlassen von Wildwiesen auf kommunalem Grund und das Aufstellen von sogenannten Insektenhotels. 3. Das vermehrte Pflanzen von Obstgehölzen auf kommunalen Flächen in der Stadt Kulmbach. Nagel: "Ich denke, dass auch die Stadt Kulmbach hier ihren sinnvollen Beitrag leisten sollte." Entsprechende Maßnahmen könnten der Bauhof und die Stadtgärtnerei umsetzen.