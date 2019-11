FDP nominiert Wünsche

Erstmals in der Geschichte der FDP Hirschaid wird es in der dortigen Marktgemeinde einen liberalen Bürgermeisterkandidaten geben. Die lokale FDP nominierte jetzt den 24-jährigen Personalleiter Martin Wünsche. "Ich trete heute hier nicht an, damit die FDP einen Bürgermeisterkandidaten stellt, sondern weil ich Bürgermeister werden möchte!", so Martin Wünsche in seiner Bewerbungsrede.

Wünsche teilte nach der Wahl direkt mit, dass der Wahlkampf schon begonnen habe. In den nächsten Wochen wird sich Wünsche den Bürgern, Vereinen und lokalen Unternehmen persönlich vorstellen. Der direkte Dialog mit den Menschen ist ihm besonders wichtig: "Was nützt Hirschaid eine Hinterzimmerpolitik, die genauso weiter macht wie jetzt? Es wird Zeit für einen frischen Wind und ein Hirschaid mit Zukunft!". In den nächsten Wochen wird die FDP Hirschaid zudem eine eigene Liste für den Marktgemeinderat aufstellen. Wünsche ergänzte noch, dass er zwar Bürgermeisterkandidat der FDP sei, jedoch für ihn die Interessen der Bürger an erster Stelle stehen. red