FDP-Neujahrsempfang mit Martin Hagen

Die Freien Demokraten starten in das neue Jahr mit einem Empfang. Die Bamberger Liberalen konnten dafür den bayerischen Fraktionsvorsitzenden Martin Hagen gewinnen. Der 37-jährige zweifache Familienvater aus dem Landkreis Ebersberg hat die Freien Demokraten als Spitzenkandidat wieder in den Landtag geführt. Der Politikwissenschaftler Hagen steht im Anschluss genauso wie der Forchheimer Landtagsabgeordnete Sebastian Körber für Fragen zur Verfügung. Die FDP lädt zum Neujahrsempfang am Donnerstag, 7. Februar, ein. Beginn ist um 18.30 Uhr im "Dash Club". Anmeldung ist erforderlich über siebzig@fdp-bamberg.de oder über anmeldung@fdp-bamberg.de. red