Die Abgeordneten der FDP-Fraktion im bayerischen Landtag sind auf Bayerntour. Mit dem Fraktionsbus geht es durch die Bezirke und Kreise, um vor Ort mit den Bürgern zu sprechen. Am Freitag, 4. Oktober, von 9 bis 14 Uhr, macht die Tour Halt am Paradeplatz in Forchheim. Den Forchheimer FDP-Landtagsabgeordnete Sebastian Körber interessiert insbesondere, was die Menschen in Oberfranken bewegt. red