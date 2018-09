FDP für Bürokratieabbau in Landwirtschaft

Gemeinsam mit der Landwirtschaftsexpertin und Bundestagsabgeordneten Nicole Bauer besuchte der FDP- Kreisrat Sebastian Körber den landwirtschaftlichen Familienbetrieb "Singers Bauernladen" in Hausen. Die beiden FDP-Politiker konnten sich laut Pressemitteilung vor Ort davon überzeugen, wie regionale, frische und fränkische Produkte (Obst, Gemüse) vom Feld - unmittelbar hinter dem Hof gelegen - und Eier aus dem Stall von tiergerecht gehaltenen Hühnern direkt in den Hofladen gelangen.

Aus Sicht der beiden Liberalen findet hier nachhaltige Landwirtschaft statt, die in einem Familienbetrieb in der nun dritten Generation vorbildlich umgesetzt wird.

Am Rande der Betriebsführung wurde auch das Thema Dürreperiode angesprochen. "Die Dürrewochen in diesem Sommer haben zu erheblichen Ernteeinbußen geführt", sagte die Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer. Nur mit staatlichen Hilfen sei es vielen Landwirten möglich, ihren Betrieb zu erhalten. Viele wollten jedoch nicht auf staatliche Hilfen angewiesen sein. "Daher brauchen wir eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage und bezahlbare Extremwetterversicherungen", meinte Bauer. Die Landwirte könnten mit einer Gewinnrücklage aus guten Jahren den schlechten vorbeugen und so ihr Einkommen glätten. Da es im landwirtschaftlichen Bereich viele Förderungen gibt, gibt es auch sehr viele Anträge und Formulare. "Ein Landwirt gehört aufs Feld oder in den Stall - aber nicht ins Büro, wo er von einer Papierflut erschlagen wird", drückte Bauer ihren Unmut über die Bürokratie in der Landwirtschaft aus. Doch nicht nur sei die Papierflut überwältigend, viele Vorschriften widersprächen sich gar.

Der Landtagskandidat Sebastian Körber war besonders von den immensen Dokumentationspflichten entsetzt, in denen etwa die Anzahl und Größe der Hühnereier einzutragen sind. "Auch hier werden wir uns als FDP ab Oktober im Landtag dafür einsetzen, dass unnötige und überflüssige Bürokratie abgebaut wird", so Körber. red