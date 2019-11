FDP/Freie Bürger fordern Lebensqualität

Die Wahlgruppierung FDP/Freie Bürger in der Großgemeinde Knetzgau nominierte ihre Gemeinderatskandidaten. Bereits zum dritten Mal geht die Gruppe an den Start.

Gestartet ist sie 2008, als sie auf Anhieb zwei Mandate gewann. Bodenständige Gemeinderatsarbeit quittierten die Wähler damit, dass die Fraktion in der Wahlperiode 2014 bis 2020 mit Martina Döllner einen weiteren Sitz errang.

Mit dem Ausscheiden von Udo Vogt aus Oberschwappach verliert die Gruppierung einen engagierten Gemeinderat. Neu zur Fraktion stößt der jetzige Junge-Liste-Gemeinderat Florian Klug aus Wohnau.

In den vorbereitenden Sitzungen zeigten die neuen Kandidaten, dass sie einiges bewegen möchten. So wurde gemeinsam der Wahlslogan erarbeitet: "Ihr und wir für die Zukunft der Gemeinde Knetzgau." Das Maskottchen der Gruppe ist ein Feuersalamander. Er wird immer wieder auf Plakaten, Flyern und Bildern zu sehen sein. Der Feuersalamander ist eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Vom Aussterben bedroht sind auch das Leben und die Lebensqualität im ländlichen Raum. Die Wahlgruppierung greift genau diese Missstände auf und versucht gegenzusteuern. So sieht sie das Verschwinden von kulturellen und sozialen Einrichtungen als großes Problem. Aber auch die Existenzprobleme in den örtlichen Vereinen, die Unterversorgung im medizinischen Bereich sowie die Wohnungsknappheit müssen thematisiert werden. Besondere Brennpunkte sind auch die mangelnden Berufsperspektiven für die jungen Menschen und dadurch bedingt die Abwanderung in Großstädte. Der zunehmende Verkehr und somit die Lärmbelästigung und Feinstaubbelastung machen die Menschen krank, hieß es weiter. Auch über die kommunalen Pflichtaufgaben (Klärschlamm, Straßen- und Kanalsanierungen, Trinkwasserversorgung), welche immer schwerer umzusetzen sind, macht sich die Gruppierung Gedanken.

Bernhard Jilke, der Zweiter Bürgermeister ist, zeigte sich erfreut, dass die Liste fast zur Hälfte von Frauen besetzt ist.So sieht sie aus: 1. Bernhard Jilke, Knetzgau; 2. Martina Döllner, Westheim; 3. Florian Klug, Wohnau; 4. Nadine Vogt-Pantazis, Oberschwappach; 5. Tanja Ruß, Knetzgau; 6. Egon Stumpf, Eschenau; 7. Viktoria Lechner, Knetzgau; 8. Florian Gräf, Knetzgau; 9. Sigrid Seelmann, Zell; 10. Ewald Weber, Hainert; 11. Franziska Böhm, Knetzgau; 12. Andreas Wächter, Westheim; 13. Beata Skorupa, Knetzgau; 14. Gerhard Langer, Westheim; 15. Anna-Lena Jilke, Knetzgau; 16. Max Schnös, Knetzgau; 17. Peter Melcher, Westheim; 18. René Karl; Knetzgau; 19. Eleonore Schmidts-Stumpf, Eschenau; 20. Ralf Wenzel, Knetzgau; Ersatz: Leon Döllner, Westheim. ft