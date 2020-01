FDP-Forum zur Mobilität

Die Bamberger FDP lädt am heutigen Mittwoch, 8. Januar, um 19.30 Uhr zu einem "Forum Zukunft der Mobilität" ein. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie sich die Mobilität künftig sowohl allgemein als auch vor Ort in Bamberg entwickeln wird und wie die Arbeitsplätze in der Automobilzulieferindustrie in der Region Bamberg gesichert werden können. Gastredner ist der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Landtag, MdL Sebastian Körber. An der anschließenden Podiumsrunde nehmen unter anderem FDP-Stadtratskandidat Ulrich Krackhardt und FDP-OB-Kandidat Martin Pöhner teil. Die Veranstaltung findet im Café Krackhardt am Maxplatz im Historischen Pferdestall statt. red