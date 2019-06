Der FC Rentweinsdorf II beendete die Saison 2018/19 als Meister in der Bamberger B-Klasse 1. Den Sprung in die A-Klasse treten die Jungs von Trainer Sebastian Derra nicht an. Das berichtet unser Partner-Portal anpfiff.info. Die Torschützenliste der Rentweinsdorfer führt Jan Schineller mit 25 Treffern an. df