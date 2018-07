FCN-Traditionself ist zu Gast

red



Im Jahr des 50-jährigen Vereinsbestehens des TSV Kelbachgrund Kleukheim dürfen sich Fußballfans auf ein sportliches Großereignis freuen: Am morgigen Freitag gastiert die Club-Traditionself in Kleukheim. Anstoß ist um 18.30 Uhr. Neben FCN-Legende Marek Mintal stehen im vorläufigen Aufgebot der Traditionself von der Noris ehemalige Fußballgrößen wie Andreas Wolf , Christian Eigler, Thomas Ziemer, Rainer Zietsch, Thomas Brunner , Marc Oechler, Tomas Galasek, Stefan Reisch, Thomas Richter Armin Störzenhofecker und Martin Driller , die allesamt versuchen werden, den Kleukheimer "Alten Herren" das Leben so schwer wie möglich zu machen. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Raiffeisen-Volksbank in den Filialen in Ebensfeld und Kleukheim. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich. Anschließend spielt die Band "Schinderhannes".