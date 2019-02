"FCN-Spiele genießen"

Bei der Hauptversammlung des FCN-Fanclubs "Frankenstolz Redwitz 07" im Bürgertreff "Altes Café" warf Vorsitzender Alexander Lamm die Fragen auf, ob es allein der Vorstand sei, der einen Verein am Leben erhält, und was denn ein Verein für einen persönlich tun könne. Er habe erkannt, dass es immer schwieriger werde, jemanden für den Vorstand zu finden und einen Verein zu führen. Auf den "Club" bezogen und den drohenden Abstieg im Blickfeld appellierte er, dennoch die Spiele in der ersten Bundesliga zu genießen.

Bei der Neuwahl des Vorstands erhielt Vorsitzender Alexander Lamm erneut das Vertrauen der Mitglieder. Josef Köppe wurde als Zweiter Vorsitzender und Elizabeth Lamm-Krapf als neue Kassiererin gewählt. Im Amt bestätigt wurden Elke Lamm als Schriftführerin und Emma Prehmus als Zweite Schriftführerin. Als Beisitzer wurden Helga Ellner, Regina Ehnes, Werner Bischoff und Ralf Prehmus gewählt, als Kassenprüfer Otto Beez und Helmut Ellner.

Helga Ellner zeichnete der Vorsitzende als Tippkönigin 2018 aus. Thomas Micheel