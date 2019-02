FCN-Fanclub zeichnet Gewinner aus

"Es gibt nur Gewinner", freute sich der erste Vorsitzende des FCN Fanclubs "Frankenstolz Redwitz 07", Alexander Lamm, eingangs der Siegerehrung der Luftballonweitflugwettbewerbe. Im Bürgertreff "Altes Café" schaute er zurück auf die vergangene Kirchweih im September und die "Kalte Kirchweih" im Oktober, zu denen der Fanclub jeweils einen Weitflugwettbewerb veranstaltet hatte. Mittlerweile seien die Antwortkarten wieder in der Gemeinde eingetroffen. Obwohl die Luftballons an verschiedenen Tagen in die Höhe entlassen wurden, nahmen alle mit Süd-West die gleiche Richtung. Als Sieger des Wettbewerbes nannte der Vorsitzende Bernd Bischoff (Trieb), dessen Ballon 620 Kilometer bis in den schweizerischen Kanton Ardon geflogen war. Auf den zweiten Platz kam der Ballon von Ella Widmer mit einer Entfernung von 236 Kilometern. Nur knapp dahinter auf Platz drei landete Andrea Leikeim mit 235 Kilometern. Einen Kilometer weniger mit 234 Kilometern flog der Ballon von Nele Köppe, die auf Platz vier kam. Fünfte wurden Pia und Karl-Heinz Thaler mit 216 Kilometern. Insgesamt neun Preisträger zeichnete Vorsitzender Lamm aus und überreichte an alle Wertgutscheine. Den Trostpreis erhielt Jakob Preißinger, dessen Ballon es nicht über Redwitz hinaus geschafft hatte und in der John-Weberpals-Straße hängen geblieben war. che