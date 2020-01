FCN-Fanclub blickt zurück und wählt

Die Clubfreunde Eltmann starten am Samstag, 11. Januar, mit einem Jahresrückblick ins neue Jahr. Dabei sollen in einem Quiz die Ereignisse des vergangenen Jahres in Erinnerung gebracht werden. Des Weiteren stehen die vorgesehenen Fanfahrten und die Neuwahlen des Vorstands auf dem Programm. Beginn ist um 17 Uhr in der Gaststätte "Weißes Kreuz" in Eltmann. red