Eltmann vor 17 Stunden

FCN-Fanclub besucht Bundesligaspiel

Der FCN-Fanclub Eltmann besucht am Samstag 22. September, das Bundesligaspiel gegen Hannover 96 im Nürnberger Stadion. Abfahrt ist um 12 Uhr am alten Edeka-Parkplatz in Eltmann. Für Rückfragen steht V...