FCE startet durch

Die Zeit nicht für Fußball, sondern für andere schöne Dinge des Lebens nutzen: Das konnten die Spieler des Fußball-Bayernligisten FC Eintracht Bamberg in den vergangenen gut zweieinhalb Monaten. Damit ist jetzt Schluss: Cheftrainer Michael Hutzler, der seinen Vertrag bereits vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2021 verlängert hat, startet morgen mit der Vorbereitung auf die Restrückrunde. Der Mannschaft stehen bis zum ersten Punktspiel 18 Trainingseinheiten im Kalender. Hutzler bestätigt seinen jungen Spielern "eine bisher super gespielte Saison. Hut ab vor dem, was sie geleistet haben." Der Übungsleiter weiß jedoch, dass sich die Mannschaft "nicht auf dem Erreichten ausruhen kann. Es stehen noch schwere Spiele für uns an, in denen wir uns immer wieder neu beweisen müssen. Daher wird die Vorbereitung für die Jungs nicht einfach werden. Es ist aber in dieser starken Liga notwendig, fit zu sein."

Zwei Spieler werden aber nicht mehr dabei sein. Nicolas Görtler wollte aus beruflichen und familiären Gründen kürzer treten und spielt künftig für den SC Kemmern in der Kreisliga. Patrick Görtler bekam ein Angebot des Drittligisten FC Ingolstadt und beweist sich dort in der zweiten Mannschaft. Neuzugänge gibt es keine.

"Jetzt bekommen die jungen Spieler die Möglichkeit, sich im Herrenbereich zu beweisen, sie erhalten mehr Spielzeit. Aber genau darauf müssen wir sie in den nächsten Wochen vorbereiten, da brauchen sie unsere Unterstützung."

Integriert in die Vorbereitung hat Hutzler sieben Testspiele. Dazu kommt das eigene Hallenturnier um den Domreiter-Hallencup am Sonntag, 23. Februar. Das erste Punktspiel bestreitet der FCE am 15. März beim TSV Großbardorf. red TESTSPIELE Samstag, 8. Februar, 16 Uhr: FC Eintracht - Kickers Selb Samstag, 15. Februar, 16 Uhr: FC Eintracht - SC Schwabach Dienstag, 18. Februar, Uhrzeit offen: FC Eintracht - TSV Schammelsdorf Samstag, 22. Februar, 14 Uhr: SpVgg Bayreuth - FC Eintracht Sonntag, 1. März, 16 Uhr: FC Eintracht - SV Buckenhofen Donnerstag, 5. März, Uhrzeit offen: FC Eintracht - SC Eltersdorf Sonntag, 8. März, 16 Uhr: FC Eintracht - SV Schwaig