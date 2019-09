FCC knackt Abwehrriegel

Sie hätten sich nicht viel länger Zeit lassen dürfen: Die U17-Junioren haben in Regnitzlosau durch zwei ganz späte Treffer einen Punktverlust vermieden und sind auf Erfolgskurs geblieben. Die U15 verlor dagegen das Bayernliga-Derby gegen den FC Eintracht Bamberg mit 1:3.

U17-Bezirksoberliga

SG Regnitzlosau - FC Coburg 0:2 (0:0)

Gegen die Beton anrührenden Gastgeber liefen die Vestekicker 80 Minuten an, blieben aber über weite Strecken zu einfallslos. In der 73. Minute kassierte zudem Dominik Schwarz eine Zeitstrafe, Lennart Wöhner sogar eine Rote Karte. Coburg ging aber weiter aufs Ganze: Maximilian Kling sorgte mit einem strammen Linksschuss aus 14 Metern für den Führungstreffer (79.). In der Nachspielzeit machte Luca Oikonomides den Deckel auf den Dreier für die Schützlinge von Benjamin Fischer. hg