FCB hat den Primus zu Gast

Der FC Baunach kann mit einem Sieg auf Rang 1 der Kreisliga Süd/West der Frauen vorrücken.

Kreisliga Süd/West

FC Baunach - SV Frensdorf II Mit der Frensdorfer Reserve stellt sich eine spielstarke Mannschaft in Baunach vor, die zurecht ganz oben in der Tabelle steht. Doch noch liegt das Feld in der Spitzengruppe dicht beieinander. Auch der FC Baunach zählt zu den Verfolgern - mit einem Sieg könnten sie an den Gästen vorbeiziehen.

Kreisklasse Nord

SG Schottenstein - SV Ketschendorf

Die SG-Frauen empfangen den SV Ketschendorf. Der SV ist ein unbequemer Gegner, doch die Gastgeberinnen führen noch ungeschlagen die Tabelle an. Das soll auch nach der Partie am Sonntag noch so sein. Die Gäste haben fünf Zähler weniger und könnten bei einem Sieg bis auf zwei Punkte heranrücken. In der Vorrunde lautete das Ergebnis 2:2. di