FCB-Fanclub lädt zum Adventsfenster

Am Sonntag, 22. Dezember, richtet der FCB-Fanclub Burgebrach das Adventsfenster am Burgebracher Bürgerhaus aus. Ab 18 Uhr gibt es neben selbst gemachtem Gulasch und Lebkuchen Bier, Punsch und Torwandschießen. Der beste Schütze darf sich auf eine Eintrittskarte bei einem Spiel des FCB freuen. Die Einnahmen anlässlich des Torwandschießens werden an die DKMS gespendet. red