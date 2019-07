Unterzaubach vor 17 Stunden

20-Jähriges

FCB-Fanclub feiert morgen

Der FC Bayern-Fanclub Zaubach lädt die Bevölkerung zum 20-jährigen Bestehen ein. Gefeiert wird morgen ab 14 Uhr am Landjugendheim in Zaubach. Am Nachmittag findet das beliebte Fahrradturnier des Radsp...