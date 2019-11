FCB-Damen auf Platz 9

In der Kreisliga Oberfranken West haben die Fußballerinnen des FC Baunach (9.) 1:1 (0:0) gegen die DJK Don Bosco Bamberg (5.) gespielt. Beide Teams hatten Probleme, Tormöglichkeiten zu kreieren. So spielte sich das Geschehen über weite Strecken zwischen beiden Strafräumen ab. Die Abwehrreihen hatten nicht allzu viel Mühe, um ihr Gehäuse sauberzuhalten. Erst in den Schlussminuten kam noch einmal etwas Leben in die Partie, als die Bambergerinnen durch Lea Leis (78. Minute) per unhaltbarem Freistoß aus 18 Metern in Führung gegangen waren. Doch gaben sich die Baunacherinnen nicht geschlagen. In der Schlussminute gelang Melanie Czepluch der verdiente Ausgleich. Die Gastgeberinnen gehen mit sechs Punkten und Platz 9 in die Winterpause. di