Michael Memmel Zweistellig statt zweitklassig - das ist doch mal was! Die OB-Bewerber in Bamberg unterstreichen, wie toll es in der Dom-, Welterbe-, Basketball-, Bier-, Fastfahrrad- und Sonstnochwas-Stadt ist. So toll nämlich, dass sie hier nicht nur leben, sondern gar regieren wollen. Zehn Kandidaten stehen fest, die Nr. 11 (Bamberg Mitte) ist bereits angekündigt. Und damit könnte die Stadt eine hübsche Fußball-Elf aufbieten - Namensvorschlag: FC Zwietracht Möchtegern-OB -, die der Auswahl der Landratskandidaten mal zeigt, wo der Wahl-Hammer hängt. Die Runde besteht aktuell nur aus drei Personen, die ihren passenden Sport erst noch finden müssten, hat aber gute Chancen, eine Schafkopf-Runde hinzukriegen. Mal schauen, wie die ausgeht, wenn Grün sticht.