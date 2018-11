FC zieht eine gute Bilanz

Zum Jahresabschluss der Altliga des FC Burgkunstadt konnte Altligaleiter Hans Tremel zahlreiche Mitglieder im Sportheim begrüßen. Als Höhepunkte des Jahres bezeichnete Tremel die Anschaffung neuer Trikots in den FCB-Farben schwarz-weiß, den Turniersieg beim eigenen Hallenturnier, das Grillfest und das Krenfleischessen am Kirchweihmittwoch. Das Trainergespann Hügerich/Bergmann zeigte sich mit dem Trainingsbesuch bei 50 Trainingsabenden sehr zufrieden. Von zehn geplanten Spielen konnten sechs durchgeführt werden mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Alle Spiele absolvierte Neuzugang Thomas Hofmann, die Torschützenkrone holte sich Hannes Bergmann (fünf Treffer) vor Steffen Hügerich und Thomas Hofmann. Ein Sonderlob erhielt Roland Rech, der in den letzten zehn Jahren kaum ein Spiel verpasste. Neben Radtouren und Wanderungen veranstaltete die Altliga ihr 14. Tischtennisturnier, ihr drittes Kegelturnier und eine Bambergtour mit Brauereibesichtigung. Bei den Neuwahlen der Vorstandschaft soll Hans Tremel nach 24 Jahren auch das 25. Jahr vollmachen, die beiden Trainer Steffen Hügerich und Hannes Bergmann sowie Kassier Reiner Hügerich wurden in ihren Ämtern bestätigt. Abschließend gab Tremel die nächsten Termine bekannt: Das Hallentraining läuft schon jeden Montag, am 5. Januar steigt das Stärkantrinken und am 26. Januar wird das Hallenturnier in der Obermainhalle durchgeführt. ht