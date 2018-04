FC Wallenfels zweimal auswärts - Zwei direkte Duelle im Tabellenkeller

Ist der FC Wallenfels noch aufzuhalten? An diesem Wochenende kann die Truppe um Trainer Michael Herrmann weitere sechs Punkte zur Meisterschaft holen. Den Auftakt macht der FC heute Abend beim TSV Tettau, bei einem der fünf anstehenden Nachholspiele.



Freitag, 18.15 Uhr

TSV Tettau - FC Wallenfels

Mit den sechs Punkten aus den zwei Topspielen hat der FC Wallenfels (1. Platz/62 Punkte) seinen bereits komfortablen Vorsprung noch weiter ausgebaut. Der TSV Tettau (15./16) steht nach drei Niederlagen in Folge hingegen im Abstiegskampf enorm unter Druck und will diesmal mehr erreichen als bei der 0:4-Pleite in der Vorrunde.



SG Rothenkirchen/Pressig -

TSV Gundelsdorf

Seit 14 Spielen steht der TSV Gundelsdorf nun schon auf dem achten Tabellenplatz (32 Punkte). Nach den beiden Auswärtssiegen am vergangenen Wochenende will der TSV der SG, die sich noch Hoffnungen auf den Relegationsrang 2 macht (4./45) ein Bein stellen. Im Hinspiel verlor man allerdings 1:2.



SV Buchbach -

FC Wacker Haig

Nur einen Sieg konnte der SV Buchbach (16./12) zu Hause bislang feiern. Nach der bitteren Niederlage gegen den FC Seibelsdorf wird es Zeit, dass der SV gegen Haig (6./37) den zweiten folgen lässt, um am Tabellenende nicht weiter an Boden zu verlieren. (Hinspiel 1:5)



Freitag, 18.30 Uhr

FC Unter-/Oberrodach -

SV Reitsch

Mit zuletzt drei Niederlagen in Folge ist der SV Reitsch wieder tief in den Abstiegsstrudel gerutscht (14./19). Die Heimelf befreite sich hingegen zunächst aus der Gefahrenzone (12./23) und will den Abstand auf den Relegationsplatz auf sieben Punkte vergrößern. Im Hinspiel trennten sich beide Teams mit 3:3.



FC Hirschfeld -

TSV Windheim

Ähnlich wie bei den Rodachern zeigt auch die Formkurve der Hirschfelder (10./24) steil nach oben. Aus den letzten vier Spielen holte man zehn Punkte. Im Derby gegen Windheim (7./33) will der FC diesen Trend fortsetzen und ähnlich wie beim 5:1 im Hinspiel auftrumpfen.



Samstag, 16 Uhr

ASV Kleintettau II -

FC Seibelsdorf

Auswärts fühlt sich der FC Seibelsdorf (13./22) mit gerade mal vier Punkten nicht besonders wohl. Gegen die Kreisliga-Reserve des ASV Kleintettau (9./31) will die Truppe um Spielertrainer und Top-Torschütze Charalampos Triantafyllidis (21 Tore) diese Bilanz verbessern (Hinspiel 0:0).



Sonntag, 15 Uhr

Am Sonntag kommt es im Tabellenkeller zu zwei brisanten Duellen zwischen dem SV Buchbach und dem FC Unter-/Oberrodach und dem FC Hirschfeld, der beim FC Burggrub antritt. Schwere Aufgaben warten auf den TSV Tettau (gegen Gundelsdorf) und vor allem den SV Reitsch (gegen Gifting). Die Wallenfelser könnten nach einem Sieg bei der SG Rothenkirchen/Pressig schon mal den Meistersekt kalt stellen während der TSV Neukenroth (gegen Haig, 16 Uhr) und der SV Steinwiesen (gegen Windheim) im Fernduell um den zweiten Platz kämpfen. dob