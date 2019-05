FC Wacker Haig nach Kopf-an-Kopf-Rennen Meister der Jungen-Bezirksklasse B

Punktgleich mit je 29:3 Zählern standen am Ende der Tischtennissaison 2018/19 in der Bezirksklasse B die Jungen des FC Wacker Haig und des TSV Stadtsteinach an der Tabellenspitze. So musste das Spieleverhältnis über die Meisterschaft entscheiden. Hier hatte Haig mit 93:21 gegenüber 90:31 mit einem Plus von 13 die Nase vorne.

Mit Abschluss der Vorrunde schien es, als würde der Titelgewinn in den Landkreis Kulmbach gehen, denn Stadtsteinach (16:0 Punkte) hatte gegenüber dem Wacker-Nachwuchs (13:3) einen Vorsprung von drei Punkten. Haig hatte bis zu diesem Zeitpunkt in Stadtsteinach mit 4:6 den Kürzeren gezogen und gegen Neufang 5:5-unentschieden gespielt. Doch in der Rückrunde gewannen die Haiger Jungs alle acht Begegnungen und revanchierten sich dabei auch mit einem 6:1 an den TSV Stadtsteinach. Da dieser zudem in Rugendorf über ein 5:5 nicht hinauskam, hatte er am Ende ebenso drei Minuspunkte wie Haig.

Beim FC Wacker Haig bestritt der 16-jährige Spitzenspieler Julian Dietrich nur sechs Begegnungen (11:0 Einzelpunkte), da er aufgrund seiner starken Leistungen bereits in der Herrenmannschaft eine wichtige Rolle einnahm. Die meisten Partien (je 13) absolvierten Leon Kalb (22:2) und Lucas Ferner (16:4), zwölfmal spielte Jannik Holland (12:5). Des Weiteren kamen zum Einsatz David Müller (11 Einsätze/10:4 Einzel), Jonas Schröppel (2/2:0), Lena Ferner (1/1:0) und Lea Nässel (1/0:3). Insgesamt wurden neun verschiedene Doppel gebildet, die insgesamt nur drei Niederlagen (19:3) hinnehmen mussten.

Hinter Stadtsteinach belegte der TSV Ebersdorf II (24:8) den dritten Platz, vor dem zweiten Kulmbacher Vertreter, dem TTC Rugendorf II (21:11). Die weiteren fünf Teams aus dem Kreis Kronach - DJK/SV Neufang, TSV Weißenbrunn, TTC Au II, TSV Steinberg II, SV Langenau - folgten mit einem negativen Punktekonto.

Insgesamt brachten die neun Mannschaften 61 Nachwuchsakteure zum Einsatz. Darunter befanden sich neun Mädchen.

Die besten Spieler der Liga

Erstes Paarkreuz: 1. Bastian Reißig (DJK/SV Neufang) 23:3, 2. Leon Kalb (FC Wacker Haig) 22:2, 3. Louis Strauch (TSV Stadtsteinach) 22:4, 4. Julian Dietrich (Haig) 11:0, 5. Noah Krischke (TSV Ebersdorf) 11:2, 6. Felix Knöchel (TSV Weißenbrunn) 16:9, 7. Luca Müller (Ebersdorf) 16:10, 8. Yara Hempfling (TTC Au II) 12:7.

Zweites Paarkreuz: 1. Ferenc Hohner (Stadtsteinach) 18:6, 2. Lucas Ferner (Haig) 16:4, 3. Felix Töpfer (TTC Rugendorf II) 15:4, 4. Elias Löffler (Ebersdorf) 12:4, 5. Jannik Holland (Haig) 12:5, 6. David Müller (Haig) 10:4, 7. Leo Reißig (Neufang) 8:6, 8. Alexander Jakob (Weißenbrunn) 9:9.

Doppel: 1. Felix Knöchel/Maja Knöchel (Weißenbrunn) 12:3, 2. Louis Strauch/Toni Drabe (Stadtsteinach) 10:2, 3. Elias Löffler/Noah Krischke (Ebersdorf) 11:4. hf