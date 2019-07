Der 1. FC Woffendorf weist darauf hin, dass im Rahmen des Kirchweihfestes auch sein Vereinsheim geöffnet ist und zwar nur am Donnerstag, 18. Juli, ab 18.30 Uhr. Hier ist auch für Speisen und Getränke reichlich gesorgt. Ansonsten wird in Woffendorf die Kirchweih unter der Regie der Feuerwehr gefeiert, und hier beginnt das Kirchweihgeschehen am Samstag, 20. Juli, ab 18 Uhr mit einer Vorabendmesse im Festzelt. dr