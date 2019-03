FC Stockheim setzt auf die Jugend

Der 330 Mitglieder starke FC Stockheim blickt zumindest im Jugendbereich auf ein sportlich erfolgreiches Jahr zurück. Das stellte bei der Hauptversammlung im FC-Sportheim Vorstandsmitglied Andreas Scherbel fest. Dank der Relegation habe sich die erste Mannschaft in der Kreisliga halten können. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung stehe man aktuell auf dem 10. Tabellenplatz. Schließlich hat es auch bei der Zweiten Mannschaft Veränderungen gegeben. Man ist mit Reitsch eine Spielergemeinschaft eingegangen. Allerdings hat man noch nicht richtig Tritt fassen können.

Erfolgreicher dagegen ist die Hallensaison verlaufen. Unter der Leitung von René Schubart ist man im Kronacher Turnier Zweiter geworden und hat sich dadurch für das Kreisfinale Coburg-Kronach-Lichtenfels qualifiziert. Sehr gut geschlagen hat man sich bei der oberfränkischen Futsal-Hallenmeisterschaft. Erfolgreichstes Team aus dem Kreis Kronach ist der FC Stockheim geworden. Andi Scherbel wurdei bei beiden Turnieren als bester Torwart ausgezeichnet. Dafür gab es einen Riesenbeifall für das Vorstandsmitglied.

Auch die alten Herren waren in der Halle aktiv. Die Bilanz: Die A-Senioren seien Fünfter geworden und die B-Senioren holten sich den Titel des oberfränkischen Bezirksmeisters.

Erfreulich sei die Tatsache, dass die vor einigen Jahren ins Leben gerufene JFG Grün-Weiß Frankenwald - eine Zusammenarbeit mit dem SV Friesen - immer mehr Früchte trage. Vor allem habe die Jugend in der Halle aufhorchen lassen. Das absolute Highlight, so anerkennend Scherbel und Jugendleiter Robert Pötzinger, sei die Teilnahme der B-Jugend an der bayerischen Meisterschaft gewesen. So habe sich der Nachwuchs unter der Leitung von Jürgen Renk und Manfred Schwalb hervorragend geschlagen. Schließlich sei auch die D-Jugend Dritter bei der Oberfränkischen geworden. Ebenfalls konnte sich die E-Jugend für das Endturnier qualifizieren.

Ausführlich bilanzierte Spielleiter Sven Fleischmann die Aktivitäten der ersten Mannschaft mit Trainer Andreas Löhnert. Bisher habe man in der Kreisliga 2018/19 mit 24 Punkten und 44:32 Toren einen 10. Tabellenplatz erreicht. Mit Robin Tögel erhoffe man sich weitere Impulse.

Lob für die gute Basisarbeit

Bürgermeister Rainer Detsch würdigte die Basisarbeit des FC. Vor allem übernehme er eine soziale Verantwortung und gebe der Jugend ein Zuhause.

Folgende langjährige Mitglieder wurden ausgezeichnet: 25 Jahre - Alexander Kautsch, Jens Fischer, Johannes Loika; 40 Jahre - Frank Buckreus; 50 Jahre - Richard Bär, Rainer Engelhardt, Volkmar Heinlein, Manfred Renk, Rainer Renk, Wolfgang Schwalb; 60 Jahre - Edgar Bienlein, Georg Kestel, Siegfried Lang, Hartwig Renk und Jürgen Wicklein. Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorstandsmitglieder sind Andreas Scherbel, Dominic Welscher, Oliver Schubart, Sven Fleischmann, Olaf Renk (neu), Michael Hanke (neu). Revisoren: Jürgen Lenker, Karl Weißerth; 1. Platzkassierer Klaus Tögel, Platzkassiere: Willi Müller, Karl Weißerth, Daniel Weißerth, Rainer Renk, Platzwarte: Johannes Buckreus, Dennis Paul, Andreas Scherbel, Michael Hanke, André Weschta, Philipp Fischer, Dominic Welscher, René Schubart, Pressearbeit Veranstaltungen: Manfred Schwalb, Gerhard Löffler, Gerd Fleischmann, Pressearbeit Heimspiele: Detlev Schreiner, Manfred Schwalb, Schiedsrichterbetreuer: Edgar Bienlein und Willi Müller, Spielleiter 1. Mannschaft: Sven Fleischmann, Spielleiter 2. Mannschaft: Olaf Janz, Internetbetreuer/Stadionheft: Oliver Schubart, Dominik Jungkunz, Tobias Körner.