FC Mitwitz II dreht das Kellerduell gegen den FC Wallenfels, Ludwigsstadt punktet erneut

Nach dem Sieg am Freitag gelang dem FC Mitwitz II ein weiterer wichtiger Erfolg gegen den FC Wallenfels. Auch der SV Wolfers-/Neuengrün und der TSV Ludwigsstadt holten wichtige Punkte gegen den Abstieg. Die Partie zwischen Weißenbrunn und Neufang wurde auf Montag, 22. April, 14 Uhr, verlegt. SV Friesen II - TSV Ludwigsstadt 2:2 (1:0)

Das Spiel gegen die starken Gäste aus Ludwigsstadt begann ruhig, aber die Heimmannschaft nahm dann das Heft in die Hand. Die Friesener erspielten sich mehr Ballbesitz und spielten gezielt nach vorne. Durch einen schön getretenen Freistoß durch Peter rutschte erst Welscher am Ball vorbei, aber Fischer war mit eingelaufen und schoss den Ball aus kurzer Entfernung ins Tor zum 1:0. Nach der Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel. Doch die Hausherren machten durch einen wunderbaren Steilpass in die Tiefe von Staufer auf Geiger. Der lief alleine auf den Gästekeeper und machte das 2:0 aus spitzem Winkel. Darauf verpassten es die Friesener, den Sack endgültig zu zu machen. Die Ludwigsstädter bekamen wieder mehr vom Spiel und drückten nach vorne. Durch einen langen Einwurf, der dann noch verlängert wurde, hatte Fischbach kein Problem, aus kurzer Distanz den Ball ins Tor zu köpfen (2:1). Friesen versuchte, den Vorsprung über die Zeit zu bringen, aber die Gäste hielten dagegen und kamen zum verdienten Ausgleich durch einen sehenswerten Distanzschuss von Methfessel (84.). rw Tore: 1:0 Fischer (16.), 2:0 Geiger (54.), 2:1 Fischbach (64.), 2:2 Methfessel (84.) / SR: Elmar Seeberger (Hirschaid). SV W'/Neuengrün - FC Lichtenfels II 4:2 (2:1)

In den ersten 20 Minuten hatten die "Wölfe" den FCL gut im Griff und einige gute Möglichkeiten, zeigten sich aber zu harmlos vor dem Tor. Nach einem weiten Ball über die Heimabwehr lief Hellmuth allein auf den Torwart zu und schob zum 0:1 ein (24.). Kurz darauf glich Bilek durch einen Foulelfmeter aus (32.). Fünf Minuten später verwandelte Baderschneider eine Flanke von Schmidt, der sich nach einem schönen Angriff über Außen durchgetankt hatte, zur 2:1-Führung. In der 54. Minute konnte der Gästetorwart einen Schuss nur abprallen lassen, Schmidt war zur Stelle und erhöhte auf 3:1. Danach versuchten die "Wölfe", den Vorsprung zu verwalten und ließen Lichtenfels kommen, die dadurch zu mehreren gefährlichen Angriffen kamen. Ein verwandelter Foulelfmeter von Bornschlegel sorgte für den Anschlusstreffer (70.). Danach wachte der SV wieder auf, hatte noch mehrere gute Möglichkeiten und kam durch ein Eigentor zum verdienten 4:2-Endstand, der durchaus hätte höher ausfallen können. blu Tore: 0:1 Hellmuth (24.), 1:1 Bilek (32./FE), 2:1 Baderschneider (37.), 3:1 Schmidt (54.), 3:2 Bornschlegel (70./FE), 4:2 (86./Eigentor) / SR: Marcus Bartel. FC Burgkunstadt - VfR Johannisthal 1:0 (1:0)

Einen extrem wichtigen Sieg feierte der FC Burgkunstadt und verbesserte sich auf einen Nichtabstiegsplatz. Allerdings taten sich die Hausherren gegen das Schlusslicht schwer. Selbst das relativ frühe 1:0 (24.) durch Lukas Schamel gab nicht die erhoffte Sicherheit. So musste Burgkunstadt bis zum Schlusspfiff um den knappen Heimsieg zittern. red Tor: 1:0 Schamel (24.) / SR: Hahn (TDC Lindau) / Zuschauer: 80. FC Stockheim - SCW Obermain 2:0 (0:0)

Höchst unterkühlt wie das Wetter verliefen auch die ersten 45 Minuten am Maxschacht. Auf sehr überschaubarem Niveau neutralisierten sich beide Mannschaften. Der SCW Obermain hatte ganz leichte Vorteile, einige gefährliche Standards und auch zwei Halbchancen für Friedlein und Pülz. Für die Bergleute gab es vor der Pause keine nennenswerten Abschlüsse. Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatten wieder die Gäste durch Will eine erste kleine Möglichkeit. Ab der 50. Minute nahm die Offensivabteilung des FC Stockheim plötzlich Fahrt auf. Oliver Schubart per Freistoß und Leon Bienlein scheiterten nur knapp für die nun immer stärker aufspielenden Hausherren. Das 1:0 gelang René Schubart nach sehr guter Vorarbeit von Dominik Jungkunz. Der FCS blieb nun am Drücker. Gäste-Torwart Berthold hielt seine Mannschaft im Spiel, als er bei tollen Schüssen von Leon Bienlein den Ball an die Latte lenkte und auch gegen René Schubart reaktionsschnell Sieger blieb. Der SCWO steckte nicht auf, doch die starke Defensivabteilung des FC Stockheim ließ nichts Zwingendes mehr zu. Einen Konter über Robin Tögel vollendete Jo Wittmann zum 2:0-Endstand. ds Tore: 1:0 R. Schubart (64.), 2:0 Wittmann (90.) / SR: Weber( Helmbrechts).

FC Mitwitz II - FC Wallenfels 3:2 (1:2)

Der FC Mitwitz II erwischte den besseren Start in die umkämpfte Partie und ging nach einem Eigentor mit 1:0 in Führung. Bei einer Flanke von links in den Wallenfelser Strafraum kam ein FCW-Verteidiger unglücklich mit dem Fuß an den Ball und bugsierte ihn ins eigene Tor. Doch die Gäste ließen sich dadurch nicht schocken. In der 31. Minute erreichte ein weiter Ball nach vorne Leipold, der nach einem Laufduell den Ball zum Ausgleich versenkte. Nur fünf Minuten später setzte Spielertrainer Herrmann einen sehenswerten Freistoß aus 18 Metern an die Unterkante der Latte, von der der Ball den Weg ins Tor fand. Mitte der zweiten Halbzeit wurde Dominic Fischer geschickt und dieser versenkte die Kugel zum Ausgleich für den FCM in die Maschen. Nach einem Lattentreffer für Mitwitz sorgte eine Viertelstunde vor Schluss ein Freistoß für die Entscheidung. Büttner zog den Ball flach aufs Torwarteck und erzielte das 3:2. Kurz vor dem Spielende musste der Wallenfelser Krüglein nach einer Tätlichkeit den Platz vorzeitig verlassen. Am nicht unverdienten Sieg für die Steinachtaler, die in diesem Spiel mehr Glück auf ihrer Seite hatten, änderte sich jedoch nichts mehr. red Tore: 1:0 (Eigentor/21.), 1:1 Leipold (31.), 1:2 Herrmann (36.), 2:2 Fischer (57.), 3:2 Büttner (75.) / SR: Markus Hager.

Spiele vom Freitag

FC Stockheim - SV Friesen II 1:1 (1:1)

Vor 70 Zuschauern am Maxschacht entwickelte sich eine ereignisarme Begegnung. Beide Mannschaften versuchten, mit weiten Bällen zum Erfolg zu kommen. Nach 23 Minuten dann der erste Spielzug der Bergleute: Über Tögel kam der Ball in die Mitte, wo Rene Schubart zur Führung einschob. Nun kam der FCS besser ins Spiel. Nach einem Eckball in der 40. Minute erzielte Fischer völlig frei stehend per Kopf den Ausgleich. In der 45. Minute bekamen die Hausherren einen zweifelhaften Elfmeter zugesprochen, den der souveräne Kirschbauer parierte. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. In der 70. Minute zeigte der Schiedsrichter wieder auf den Punkt. Elfmeter für Friesen, jedoch korrigierte ihn sein Assistent. Bis zum Schlusspfiff blieben Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. sche Tore: 1:0 Schubart (23.), 1:1 Fischer (40.) / SR: Stefan Schmitt. SCW Obermain - FC Mitwitz II 0:2 (0:0)

Zu Beginn agierte der SCWO torgefährlicher. Die Heimelf hatte ein deutliches Chancenplus. In der 33. Minute verbuchte Mitwitz die erste Großchance nach einem lang getretenen Ball in eine bis dahin seltene Lücke der Weismainer Abwehr. Die zweite Spielhälfte begann ausgeglichen. Einzig ein Friedlein-Linksschuss (55.) knallte an den Pfosten. Kurz darauf nutzte aber Fröba nach einer kurzen Unordnung des SCWO die Gelegenheit. Er wurde durch einen Doppelpass freigespielt, war anschließend nicht mehr zu halten (0:1). Nach einem Mitwitzer Einwurf kam Fischer an den Ball und beförderte die Kugel aus 16 Metern mit der Picke flach zum 0:2 ins Gehäuse (77.). Ein Tor nach einem wuchtigen Pülz-Kopfball nach toller Will-Flanke (84.) wurde wegen Abseits abgepfiffen und Will verzog nach Einzelleistung ans Außennetz (86.). Bezeichnend, dass der Ball auch nach einem gegebenen Handelfmeter - überragend pariert durch Ari (90. +1) - nicht den Weg ins Gästetor fand. heh Tore: 0:1 Fröba (64.), 0:2 Fischer (78.) / SR: Moritz Freund.