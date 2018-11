FC Mitwitz gelingt ein Husarenritt und leistet Frohnlach Schützenhilfe

Am letzten Spieltag vor der Winterpause hat der VfL Frohnlach seinen Vorsprung auf vier Punkte ausgebaut. Während der Spitzenreiter gegen den SV Merkendorf mit 2:0 gewann, verlor der schärfste Verfolger, der TSV Schammelsdorf, zu Hause gegen den FC Mitwitz mit 0:1.

Auf Rang 3 vorgerückt ist der SC Ebersdorf, der sich beim TSV Ebensfeld mit 2:1 durchsetzte. Der FC Oberhaid gewann in seinem letzten Spiel unter Interimstrainer Alex Stretz beim TSV Marktzeuln mit 3:0 und verbesserte sich auf Rang 10. Die Partie bei m ASV Kleintettau (gegen FSV Unterleiterbach) wurde abgesagt. TSV Schammelsdorf - FC Mitwitz 0:1

Schon in der vierten Minute legte der durchgebrochene Luis Langbein quer auf Kevin Kleylein, dieser setzte die Kugel aus kurzer Distanz an den Pfosten. Der TSV tat sich schwer gegen die tief stehenden Frankenwälder, die ihr Heil in Kontern suchten. Ein solcher führte nach gut einer halben Stunde durch Florian Maurer zum 0:1. In der Folgezeit, sprich die anschließenden fünf bis sieben Minuten, hatte der TSV mehrmals die Gelegenheit auszugleichen. Aber weder Pascal Herbst, der gleich zweimal am Torwart scheiterte, noch Michael Massak, dessen Freistoß vom Innenpfosten ins Feld zurücksprang, gelang der Gleichstand. Jan Winterstein im Kasten der Mitwitzer blieb auch gegen Carlo Schmitt Sieger, der die letzte Möglichkeit für den TSV vor dem Wechsel hatte. Die Gäste blieben mit Kontern gefährlich. So lenkte Roman Hochhalter einen Heber von Luis Langbein um den Pfosten.

Der TSV mühte sich nach der Halbzeit ab und versuchte alles, aber die Endstation hieß meistens Jan Winterstein. VfL Frohnlach: Pfister - Simitci, Oppel. Hartmann (86. Maad), Rebhan, Lauerbach, Friedlein (79. E. Özdemir), Renk, Weinreich, Pflaum, T. Özdemir / SV Merkendorf: Menze - Seifert, Dorbert (75. Geyer), Scharf, Dotterweich (86. Seger), Schulz, Dürbeck, Trütschel, Ultsch, Rosenberger, Rießland (75. Rausch) / SR: Dadder (Kirchenlaibach-Speichersdorf) / Zuschauer: 180 / Tore: 1:0 T. Özdemir (66.), 2:0 T. Özdemir (78.). VfL Frohnlach - SV Merkendorf 2:0 (0:0)

Beide Mannschaft starteten mit hohem Tempo und kamen bereits nach wenigen Minuten zu guten Gelegenheiten. Tayfun Özdemir probierte es mit einem Heber, der aber weit über das Gästetor (7.) ging. Zwei Minuten später tauchte auf der anderen Seite Marc Dürbeck frei vor VfL-Torhüter Philipp Pfister auf, doch sein Abschluss war zu harmlos. Bei den Gastgebern setzte vor allem Daniel Oppel die Akzente über die rechte Seite, sein 15. Saisontor sollte ihm aber trotz einiger guter Chancen an diesem Tag verwehrt bleiben. Auffälligster Akteur bei den Gästen war Dürbeck, der Pfister zwei weitere Male (17., 26.) prüfte, aber nicht überwinden konnte. Nach einer halben Stunde hatte Renk eine Großchance, köpfte aber aus kurzer Entfernung in die Arme des SV-Keepers Michael Menze.

Im zweiten Abschnitt spielten die Merkendorfer zwar weiterhin gut mit, konnten aber keine Torgefahr mehr entwickeln. Der VfL erspielte sich weiter gute Gelegenheiten, blieb aber vorerst glücklos. Oppel hatte Menze bereits geschlagen, doch marco Seifert klärte den Ball in höchster Not kurz vor der Linie (61.). Fünf Minuten später war es dann aber doch so weit: Tayfun Özdemir traf aus zwölf Metern ins kurze Eck, zuvor hatte sich Tim Rebhan auf der rechten Seite durchgesetzt. In der 78. Minute setzte der Techniker noch eins drauf, als er den Ball aus rund 25 Metern perfekt traf und unhaltbar für den Torhüter in den Winkel setzte. Die Gäste bemühten sich noch um den Anschluss, aber der VfL stand kompakt und brachte den Dreier sicher über die Runden. ct TSV Schammelsdorf - FC Mitwitz 0:1 TSV Schammelsdorf: Hochhalter - Ohland (82. Naperkowski), R. Herbst, Brehm, Schmitt (46. Wörner), Witterauf, Pitzer (70. Sussner), Völkl, Massak, Koschwitz, P. Herbst / FC Mitwitz: Winterstein - C. Müller, Hofmann, Engel, Föhrweiser (90. J. Müller), Wrzyciel, Maurer, Büttner, Schmidt (87. Totzauer), Langbein (85. Dötschel), Kleylein / SR: M. Klerner (Lichtenfels) / Zuschauer: 100 / Tor: 0:1 Maurer (28.) / Rote Karte: Völkl (90.+1) / - red