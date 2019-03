FC Lichtenfels mit Vorsprung DCU-Meister

Eine 0:6-Heimklatsche kassierte der Kreisliga-West-Meister TSV Bertelsdorf zum Saisonabschluss gegen Fortuna Wiesenfeld. Mit 5:1 holte der SKC Staffelstein II die Punkte beim SKC Gemütlichkeit Buch. Der FC Lichtenfels gewann mit 5:1 bei Olympia Großwalbur, und der TSV Lahm II siegte glücklich in Siemau II.

Kreisliga West, Männer

SKC Olympia Großwalbur -

FC Lichtenfels 1:5

Der FC Lichtenfels revanchierte sich in Großwalbur für die Hinspielniederlage. M. Kraus (537/ 170) gewann bei Satzgleichstand gegen R. Puff (525/178). J. Stenglein (523/169) brachte die FCler mit seinem 3:1 gegen T. Schunk (521/167) mit 2:0 in Front. L. Franke (515/171) machte mit dem 3:1 gegen D. Reiber (497/137) den Sack für den Gast zu. Die Niederlage von M. Lassonczyk (496/164) bei Satzgleichstand gegen A. Roos (516/166) war ohne Belang, zumal die FCler auch in der Gesamtholzzahl (2059:2071) vorn lagen.

SKC Gemütlichkeit Buch -

SKC Staffelstein II 1:5

Eine klare Niederlage kassierte Gemütlichkeit Buch gegen den SKC Staffelstein II, die in den Gesamtholz mit über 200 (1851:2057) besser waren. Bei 2:2 Sätzen holte der Bucher Fl. Hartmann (492) gegen S. Müller (486) den Ehrenpunkt. Einen Satz gewann H. Meenzen (429) gegen Kl. Kestel (496). Das Bucher Duo Chr. Scherzer (101) und R. Rädlein (315) hatte gegen B. Wuthe (496) in allen vier Sätzen nichts zu bestellen. M. Lutter (514) zog mit 1:3 gegen den Tagesbesten B. Schwarz (579) den Kürzeren.

SKC Siemau II - TSV Lahm II 2:4

Die Lahmer legten in den Startpaarungen mit 2:0 Mannschaftspunkten und 69 Kegeln Vorsprung den Grundstein zum Erfolg. Der Tagesbeste M. Marquardt (596) siegte mit 3:1 gegen M. Bayer (539). Auch Fr. Lutter (561) gewann drei Sätze gegen L. Baum (549). U. Böhm (527) verlor bei 2:2 Sätzen gegen W. Baum (538), und Th. Berthold (491) unterlag mit 1:3 gegen D. Reiche (540), doch beide zehrten vom Polster, das noch neun Zähler betrug (2166:2175).

DCU-Verbandsliga West, Herren

Mit sechs Punkten Vorsprung vor Gerolzhofen, Dittelbrunn und Uberndorf wurde der FC Lichtenfels Meister der DCU-Verbandsliga Franken West. FC Lichtenfels -

BW Geldersheim 2546:2507

Der Lichtenfelser M. Kraus (379/102) erwischte einen schwachen Tag und verlor gegen P. Thompson (469/143) gleich 90 Kegel. W. Treubel (422/124) läutete gegen R. Pfister (384/96) die Aufholjagd ein, die A. Reuß (422/133) gegen A. Dreßler (396/124) fortsetzte. W. Kraus (434/141) musste gegen den fehlerfreien L. Mai (458/160) wieder einige Kegel abgeben. Den Rückstand verkürzte M. Lassonczyk (440/159) gegen K.-H. Keller (409/125) auf 19 Zähler, die Schlussspieler W. Stäblein (449/143) gegen M. Kestler (391/109) in den klaren Sieg umwandelte. lipp