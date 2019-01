FC Kronach ungeschlagen zum Titel

Sechs Mannschaften traten am Samstag in der Kronacher Dreifachturnhalle an, um den Hallenkreismeister der A-Senioren im Modus "Jeder gegen jeden" zu ermitteln. Dabei überzeugte der FC Kronach, der sich verdient und ungeschlagen den Titel sicherte. Dazu qualifizierten sich die Kronacher für die Bezirksmeisterschaft am Samstag, 2. März, im Spielkreis Hof/Wunsiedel. Der genaue Spielort ist noch nicht bekannt.

Im fair geführten Turnier vor rund 100 Zuschauern lösten auch der SV Neuses, der FC Mitwitz und der TSV Windheim das Ticket für die nächste Runde.

Von Turnierbeginn an zeigte sich der FC Kronach in Torlaune. Im Auftaktspiel gegen den SV Neuses setzten sie schon mit dem 5:0 ein klares Zeichen. Doch bereits im zweiten Spiel musste der FCK beim 3:3 gegen den FC Mitwitz einen Rückschlag hinnehmen. Es sollte jedoch der Einzige bleiben. Gegen den FC Stockheim machte das Team um Kapitän Christian Engelhardt das halbe Dutzend voll (6:0).

Wesentlich enger ging es in der vierten Partie gegen den TSV Steinberg zu. Doch mit dem 3:2-Sieg war den Kronachern der Titel fast nicht mehr zu nehmen und sie machten mit dem 3:1 gegen den TSV Windheim den Sack zum Turniersieg endgültig zu.

Die Neuseser erholten sich von der Auftaktpleite und rollten mit zwei knappen Erfolgen gegen Stockheim (2:1) und Windheim (1:0) das Feld von hinten auf. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen Mitwitz mussten die Flößer jedoch nochmal um den zweiten Platz bangen. Im letzten Spiel drehten sie aber gegen Steinberg mächtig auf (5:1) und landeten, auch dank der Schützenhilfe aus Kronach gegen Windheim auf Rang 2.

Die Mitwitzer profitierten ebenfalls von der Windheimer Niederlage im drittletzten Spiel des Turniers und wurden durch ein 5:2 gegen den Tabellenletzten FC Stockheim Dritter. Ebenso wie Kronach blieb auch der FC Mitwitz ungeschlagen. Allerdings kam er dreimal nicht über ein Remis hinaus.

Die Niederlage im letzten Spiel konnte der TSV Windheim gut verkraften. Schließlich sicherte man sich bereits vorher mit Siegen gegen Steinberg (2:0) und Stockheim (2:1) sowie dem Punktgewinn gegen Mitwitz (1:1) den vierten Platz. red