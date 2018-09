FC Haßfurt und Sander Reserve eröffnen die Jagd auf den Spitzenreiter

Aktuell steht das Aufsteigerteam der SG Stadtlauringen ganz oben in der Kreisliga Schweinfurt. Wer dem Überraschungsteam auf den Fersen bleibt, entscheidet sich am Samstag in Haßfurt.

Kreisliga Schweinfurt

FC Haßfurt - FC Sand II Dass der FC Haßfurt in den Heiligen Ländern beim FC Neubrunn leer ausging, war sicherlich eine dicke Überraschung des vergangenen Spieltags. Das Team des Spielertrainerduos Jannik Full und Louis Wlacil kam nicht durch die kompakt gestaffelte FCN-Abwehr und rutschte durch die Niederlage auf Rang 2.

Heute, 16 Uhr, haben die Haßfurter den FC Sand II im Stadion an der Flutbrücke zu Gast. Die Sander Reserve ist bislang noch unbezwungen - zuletzt gab es einen knappen 1:0-Sieg gegen den TV Königsberg - und steht trotz eines Spiels weniger punktgleich auf Rang 3 hinter dem FC. Welches der beiden Spitzenteams hält den Anschluss an die Spitze? TSV Aidhausen - SV Hofheim Nach dem schwer erkämpften ersten Saisondreier des SV Hofheim gegen Prappach geht es heute zum Derby nach Aidhausen. Die Elf um 50-Meter-Distanztorschütze Daniel Beyer bekommt es mit einem gut aufgelegten Aufsteiger zu tun, der mit acht Punkten auf Rang 7 unerwartet gut dasteht. Was ein Vorteil des SVH sein könnte: Vielleicht steckt den Hausherren noch die 1:3-Pokalpleite gegen den FSV Krum vom Mittwoch in den Knochen. SV Rapid Ebelsbach - SV Sylbach

Beide Teams sind mit höheren Erwartungen in die Saison gestartet. Die Sylbacher warten immer noch auf ihren ersten Sieg, Ebelsbach, derzeit auf Rang 8 mit sieben Punkten, will wieder nach oben aufschließen. Die Gäste holten zuletzt einen Punkt gegen Steinbach, während der Rapid in Stadtlauringen klar verlor. Die Partie ist für beide Teams richtungsweisend, beide brauchen dringend weitere Punkte. Spfr. Steinbach - SG Sennfeld Ein Zähler gegen Schlusslicht SV Sylbach: Das war zu wenig für die Sportfreunde Steinbach, die als klarer Favorit in die Partie gingen. Am Sonntag kommt die SG Sennfeld in den Ebelsbacher Gemeindeteil, die der DJK Oberschwappach eine deutliche Abfuhr erteilte. Favorit sind dennoch die Sportfreunde, und das nicht nur wegen des Heimvorteils: Der wiedergenesene Spielertrainer Stefan Seufert ist seit zwei Spieltagen wieder mit an Bord - ist er fit, haben die Sportfreunde ihren unumstrittenen Regisseur dabei. TSV Knetzgau - SG Stadtlauringen

Ex-Bezirksligist gegen Ex-Kreisklassist: Auf dem Papier ist der TV Knetzgau klarer Favorit, die Realität ist aber eine andere. Die SG Stadtlauringen ist richtig gut drauf, steht an der Tabellenspitze der Kreisliga und warf am Mittwoch beinahe den Bezirksligisten FT Schweinfurt aus dem Toto-Pokal. Die Elf von Spielertrainer Matthias Strätz muss sich warm anziehen und vollkonzentiert zu Werke gehen, will sie die drei Punkte zu Hause behalten.

Kreisklasse Schweinfurt 3

Spfr. Unterhohenried - TV Haßfurt

Einen Punkt holten die Sportfreunde im Spitzenspiel gegen den TSV Kirchaich, im Heimspiel gegen den TV Haßfurt sind sie als Spitzenreiter der Favorit. Aber: Seit Mario Hess die "Turner" übernommen hat, ist die Eichelsee-Elf ungeschlagen. TSV Knetzgau II - SV Fatschenbrunn

Beide Mannschaften packten am vergangenen Spieltag einen Punkt auf ihr Guthabenkonto, die Knetzgauer Reserve schrammte nur knapp am ersten Saisonsieg vorbei. Dass der erste Dreier gegen Fatschenbrunn gelingt, ist unwahrscheinlich: Der SVF ist gut drauf und will mit einem Sieg an der Tabellenspitze dran bleiben. TSV Zell - TSV Westheim Gegen Untersteinbach war es soweit: Der TSV Zell feierte den ersten Sieg in der Kreisklasse. Darauf will der TSV aufbauen: Zell (10.) und Westheim (13.) trennt in der Tabelle nur ein Zähler, mit einem Sieg würde der Aufsteiger vom Ebersberg einen wichtigen Schritt Richtung Mittelfeld machen. RSV Unterschleichach - SC Trossenfurt

Heiß her geht es im Steigerwald, wenn Unterschleichach auf den SC Trossenfurt trifft. Beide starteten gut in die Saison, dem RSV ist Rang 5 jedoch zu wenig. Die Steinmann-Elf will unbedingt in die Kreisliga, daher sollen gegen den SC unbedingt drei Punkte her. SG Dampfach - FC Sand III 0:4 verlor die SG Dampfach beim TSV Kirchaich, mit dem FC Sand III steht der nächste dicke Brocken bevor. Die Sander Dritte holte zuletzt einen 2:0-Sieg zur Kirchweih gegen den TSV Westheim und ist auch in diesem Duell der klare Favorit. SpVgg Untersteinbach - VfR Hermannsberg

Im Aufsteigerduell gegen den TSV Zell hatte die SpVgg Untersteinbach am vergangenen Spieltag das Nachsehen, während der VfR Hermannsberg einen klaren 3:0-Sieg über den SC Geusfeld feierte. Auf dem Papier sind die Hausherren klarer Außenseiter: Vier Punkte und Rang 12 treffen auf 12 Punkte und Rang 3. SC Geusfeld - TSV Kirchaich Der TSV Kirchaich ist weiterhin auf Kurs: Das Team von Dinis Ribeiro, der die Torschützenliste mit neun Treffern anführt, steht nach sechs Spielen ungeschlagen auf Rang 2 und stellt mit insgesamt 21 Toren die stärkste Offensive der Liga. Der SC Geusfeld muss sich mächtig ins Zeug legen, wenn die Punkte zu Hause bleiben sollen.

Kreisklasse Schweinfurt 4

SC Maroldsweisach - TSV Burgpreppach

Beide Mannschaften haben noch nicht so richtig in die Saison gefunden.Die Füchse warten nach sechs Partien immer noch auf ihren ersten Dreier und haben nur einen Punkt auf dem Konto. Die "Marokkaner" haben nur drei Zähler mehr - vor heimischer Kulisse wollen sie unbedingt ihren zweiten Sieg holen. di/flx