FC Haßfurt gewinnt Derby knapp

Die Fußballer des TV Königsberg sind am Sonntag in der Kreisliga Schweinfurt 2 bei der SG Stadtlauringen/Ballingshausen mit 0:6 unter die Räder gekommen. Der 1. FC Haßfurt setzte sich am zweiten Spieltag mit 1:0 bei der SG TSV Prappach/FSV Oberhohenried durch. Die SG Franken 06 Sennfeld siegte mit 3:2 gegen die DJK Oberschwappach. Die SG Eltmann unterlag nun auch dem TV Jahn Schweinfurt mit 0:1. Der TSV Aidhausen kam gegen den TSV Knetzgau zu einem 2:0-Erfolg. SG Sennfeld - DJK Oberschwappach 3:2

Die Sennfelder setzten sich vor allem in der ersten Halbzeit klug in Szene. Sie gingen durch Annoh in der 15. Minute in Führung. Nach der Pause kam die DJK Oberschwappach immer besser zurecht und schaffte in der 56. Minute durch Klug den verdienten Ausgleich. Spannend wurde es in den letzten Minuten: In der 80. Minute gelang Barth das 2:1, dem Serzisko in der 86. Minute noch das 3:1 folgen ließ. Nach dem 3:2 durch Klug in der 93. Minute wurde es noch einmal spannend, doch die SG Sennfeld brachte den Sieg über die Zeit. Gropp sah in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte. SG Stadtlauringen/B. - TV Königsberg 6:0

Die Königsberger kamen in Stadtlauringen komplett unter die Räder. Schon in der 8. Minute stand es durch Neubert 1:0. Von diesem Treffer erholten sich die Königsberger nicht. In der 28. Minute erhöhte Zimmermann auf 2:0. Auch nach dem Wechsel war die SG Stadtlauringen/Ballingshausen am Drücker. Sie erhöhte in der 64. Minute durch Braun auf 3:0, dem Heid in der 72. Minute das 4:0 folgen ließ. Neubert krönte seine gute Leistung mit dem 5:0 in der 78. Minute. Den Schlusspunkt setzte Weigand mit dem 6:0 in der 83. Minute. SG Eltmann - TV Jahn Schweinfurt 0:1

Die Eltmanner wollten in ihrem ersten Heimspiel unbedingt einen Sieg einfahren. Sie machten in der ersten Halbzeit immer wieder Druck, doch ein Treffer wollte ihnen nicht gelingen. Torlos ging es in die Kabinen. Nach dem Wechsel bot sich den Zuschauern immer wieder das gleiche Bild: Die Eltmanner rannten an und die Schweinfurter konterten. Einer dieser schnellen Gegenstöße führte in der 63. Minute durch Knoppke zum 0:1. Nach diesem Treffer mussten die Eltmanner aufmachen, doch die Abwehr der Schweinfurter stand bombensicher. SG Prappach/O'hohenried - 1. FC Haßfurt 0:1

In diesem Nachbarderby wollten sich die Prappacher so gut wie möglich verkaufen, und dies gelang ihnen auch. Doch schon in der 18. Minute kam der 1. FC Haßfurt durch einen Treffer von Schönbach zum 0:1. Nach diesem Tor wollten die Prappacher noch mehr Druck ausüben, doch die Konter der Gäste blieben immer gefährlich, so dass die SG erst in den Schlussminuten voll aufmachte, um wenigstens noch einen Punkt zu ergattern, doch die besten Chancen wurden vergeben oder man blieb immer wieder in der Haßfurter Abwehr hängen. TSV Aidhausen - TSV Knetzgau 2:0

Die Aidhausener wollten einen Heimsieg verbuchen. Dass dies gegen den TSV Knetzgau schwer werden würde, war klar. Aidhausen ging mit Elan zu Werke. In der 36. Minute wurde er mit dem 1:0 durch Burger belohnt. Die Knetzgauer fuhren zwar immer wieder Konter, doch waren noch weit von ihrer spielerischen Bestform entfernt. Nach der Pause drängte Knetzgau vehement auf den Ausgleich, doch ein Konter von Aidhausen brachte in der 76. Minute das 2:0 durch Schwappacher. In der 83. Minute sah Strätz die Rote Karte, der erst sieben Minuten zuvor eingewechselt worden war. sp