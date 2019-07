FC feiert sein traditionelles Weinfest

Der FC Westheim feiert von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, sein traditionelles Weinfest am Sportgelände . Los geht's am Freitag um 19 Uhr mit dem Festbetrieb, ab 20 Uhr findet das Westheimer "beer Pong Turnier" statt, anschließend ist Barbetrieb. Am Samstag, 20. Juli, setzt sich der Festbetrieb um 18 Uhr fort, ab 20 Uhr spielt "Heartbeat" Rock, Pop und Hits. Das Fest beginnt am Sonntag, 21. Juli, mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr auf dem Festplatz, Mittagessen gibt es ab 12 Uhr. Um 16 Uhr spielen die Herren des FC Westheim gegen den SV Aura. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg. sek