FC feiert 95-jähriges Bestehen

Der FC Frankonia Thulba begeht von Samstag, 13., bis Montag, 15. Juli, sein 95-jähriges Bestehen in Verbindung mit dem jährlichen Sportfest. Am Samstag, 13. Juli, finden ab 10 Uhr Spiele der Jugendmannschaften statt, ab 15 Uhr das Spiel der Damenmannschaft gegen TSG Lütter II und ab 16.45 Uhr das Herrenturnier der 1. Mannschaft und SC Diebach, FC Westheim, SV Obererthal, TSV Oberthulba und SV Ramsthal. Ab 21 Uhr legt DJ Foxxter im Festzelt auf. Das Festprogramm am Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Frühstück. Um 10.30 Uhr folgt die Saisonabschlussfeier mit Jubiläumsehrungen. Für 13 Uhr sind Einlagespiele der Jugend und 2. Mannschaft anberaumt. "Die Kusängs" bieten ab 18 Uhr im Festzelt ein abwechslungsreiches Repertoire von Rock'n Roll und Rockabilly über Soul bis Disco/Rock. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Ein Kesselfleischessen und Fußballspiele von Freizeit- und Firmenmannschaften finden am Montag, 15. Juli, ab 17 Uhr statt. Highlight ist eine sechs Meter hohe Fußball-Dartscheibe, die von den Besuchern bespielt werden kann. sek