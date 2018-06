FC Eintracht kämpft in Burgebrach um den Titel

Sieger winkt ein Trainingslager



red



Am Samstag sind alle Blicke nach Burgebrach gerichtet. Auf dem Sportgelände des TSV Windeck 1861 Burg-ebrach (Ausrichter ist die JFG Steigerwald) treten die besten acht U15-Junioren-Fußballmannschaften aus allen Teilen Bayerns zum Landesfinale des Bayerischen Bau-Pokals an: Alle Teams verfolgen das gleiche Ziel: Sie wollen Europas größtes U15-Turnier gewinnen.Nach zahlreichen Vorrundenspielen qualifizierten sich die Mannschaften über die Kreis- und Bezirksfinals mit fußballerischer Klasse, Teamgeist und Ehrgeiz für die Runde der besten acht. Vor großer Kulisse wollen die acht Mannschaften nun zu Pokalhelden werden. Neben dem Pokal winkt dem Sieger zudem in den Faschingsferien 2019 ein Trainingslager im Süden Europas. Auf die Fans wartet in Burgebrach zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm.Vorgemacht hat es in der Saison 2016/2017 der Nachwuchs des TSV 1860 München , der dieses Jahr bereits im Bezirksfinale am FC Ingolstadt 04 gescheitert ist.In der Gruppe A spielen: SpVgg Bayern Hof Würzburger FV , FC Amberg, FC Ingolstadt. In der Gruppe B treffen der FC Eintracht Bamberg FC Augsburg und SpVgg GW Deggendorf aufeinander.Die Gruppenspiele beginnen um 10 Uhr. Die Halbfinals stehen um 15 Uhr auf dem Programm. Die Platzierungsspiele beginnen um 15.30 Uhr. Das Finale steigt um 16.35 Uhr.