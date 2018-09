FC Eintracht Bamberg fährt zum Derby nach Lichtenfels

Platz 1 in der Fußball-Landesliga Nordost verteidigen, so lautet die Aufgabe für den bislang ungeschlagenen Aufsteiger FC Eintracht Bamberg am Samstag um 16 Uhr. Dabei ist der FCE auswärts beim FC Lichtenfels.

Nach wie vor macht dem FCE und dessen Fananhang der Blick auf die Tabelle Spaß. Für die Vereinsverantwortlichen fühlt sich das noch großartiger an, weil niemand damit gerechnet hat. Trotz des guten Saisonverlaufs bleibt der Aufsteiger jedoch zurückhaltend. Allen ist bewusst, dass noch der Zeitpunkt kommen wird, in dem es vielleicht nicht so gut laufen wird.

55 Punkte bleiben das Ziel

Ambitioniert in die Runde gestartet, wurde vor Saisonbeginn das Erreichen von 55 Punkten als Ziel ausgerufen. Dabei wird es auch bleiben. Um am Samstag in Lichtenfels erfolgreich zu sein, müssen sich die jungen Wilden jedoch anders zeigen, als das am vergangenen Samstag beim 4:0-Heimsieg gegen den SC Großschwarzenlohe in der zweiten Halbzeit der Fall war.

In seiner dritten Landesligasaison nach dem Wiederaufstieg erspielte sich der FC Lichtenfels bisher 16 Punkte. Damit belegt er den neunten Tabellenplatz. Den bisherigen fünf Siegen und einem Unentschieden stehen fünf Niederlagen gegenüber. Nach fünf Siegen aus den ersten sieben Spielen zum Saisonstart sind die Lichtenfelser derzeit jedoch etwas außer Tritt. Seit vier Begegnungen ist der FCL sieglos, neben einem Remis gab es zuletzt drei Niederlagen in Serie. Zuletzt ging der FC Lichtenfels beim SC 04 Schwabach mit einer deutlichen 1:4-Niederlage vom Platz.

Vetter: "Lauf soll weitergehen"

"Der aktuelle Lauf soll natürlich weitergehen. Und die Stimmung bei uns ist gut. In Lichtenfels wird auch ein bisschen Feuer im Spiel sein, denn das Duell hat ja schon so etwas wie Derbycharakter", sagt FCE-Mittelfeldspieler Maximilian Vetter. Trainer Michael Hutzler muss auf L. Reischmann, Nögel, Horn und Schmitt verzichten. red FC Eintracht Bamberg: Dellermann, Lüth - Popp, M. Reischmann, Dümig, Linz, Vetter, Renner, Schmittschmitt, Jessen, Bube, Ulbricht, Großmann, Kollmer, Hofmann, T. Görtler, P. Görtler, Pfeiffer