FC Coburg kassiert in der Nachspielzeit noch den Ausgleich

"Dieser Sport kann so grausam sein!" Der Seufzer von FCC-Coach Lars Scheler galt dem ebenso späten wie unglücklichen Ausgleich des SC Schwabach, nicht etwa der Leistung seiner Vestekicker.

Denn die hatten in den 96 vorhergehenden Minuten bei dem Landesliga-Spitzenteam SC Schwabach einen großartigen Fight geliefert und bis in Minute 93 absolut verdient mit 2:1 geführt. Ein zweifelhafter Weiß-Freistoß, unhaltbar abgefälscht von der Coburger Mauer, bescherte den Gastgebern den Ausgleich und brachte den FC Coburg um den vollen Lohn für eine geschlossene Teamleistung.

SC 04 Schwabach - FC Coburg 0:0

Den ersten Wirkungstreffer setzte die Heimelf: Coburgs Deckung konnte den Ball nicht klären, und SC-Torjäger Daniel Orel fand die Lücke zu seinem 25. Saisontreffer und dem 1:0 (9.). Dann aber waren die Vestekicker an der Reihe: Mittelstürmer Tevin Mc Cullough eroberte das Leder von der unsicheren Schwabacher Innenverteidigung und legte quer auf Adrian Guhling, der ohne Mühe zum Ausgleich traf (18.). Guhling war es auch, der erst Elfmeter-verdächtig gefoult wurde, ohne dass der Referee auf Strafstoß erkannte (42.).

In Durchgang zwei verstand der FCC es, die offensivstarken Schwabacher tief stehend völlig zu neutralisieren und selbst immer wieder gefährlich zu kontern. Sener dribbelte unwiderstehlich durch das Mittelfeld und drosch die Kugel aus 25 Metern mit links in die Maschen (58.). Allerdings versäumten die Coburg es mehrfach, aussichtsreiche Kontersituationen zu Ende zu spielen. So blieb es bei der berechtigten FCC-Führung - bis in dritte Minute der Nachspielzeit und Weiß´ Freistoß.

Schwabachs Trainer Jochen Strobel zollte den Gästen Respekt: "Coburg hat mit fairer Spielweise alles reingeschmissen und war in Halbzeit zwei klar besser. Sein Gegenüber Scheler war einerseits sichtlich angefasst, andererseits aber auch stolz auf seine Elf: "Der Teamspirit, mit dem meine Jungs auftreten, ist einfach Wahnsinn. Jeder arbeitet für den anderen. Schwabach hätte heute ohne diesen Freistoßpfiff niemals den Ausgleich geschossen. Wir hätten den Dreier ganz klar verdient gehabt!"